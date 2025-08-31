2025’te zorunlu trafik sigortası fiyatları kaskoyu geride bırakarak araç sahiplerini isyan ettirdi. Fahiş primler, vatandaşları sigortasızlığa iterken, sigorta şirketlerinin kârı artıyor. Denetim eksikliği ve sessizlik tepki çekiyor.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - 2025 yılında araç sahipleri, zorunlu trafik sigortası fiyatlarının kasko bedellerini aşmasıyla büyük bir adaletsizlik yaşıyor. Yasal zorunluluk gerekçesiyle uygulanan yüksek primler, sürücüleri zor durumda bırakıyor.

Vatandaşlar, “Trafik sigortası kabus oldu, kasko yaptırmak daha ucuz” diyerek tepkilerini dile getiriyor.

FİİLEN SİGORTASIZLIK ARTIYOR

Yasa, sigortasız araçların trafiğe çıkmasını yasaklasa da, fahiş fiyatlar nedeniyle milyonlarca sürücünün sigorta yaptıramaması riski artıyor. Sigortasız kalan vatandaşlar cezalarla karşı karşıya kalırken, sigorta şirketlerinin kârları katlanıyor.

Sürücüler, “Fiyat artışlarını kim denetliyor? Devlet neden vatandaşı korumuyor? Zorunluluk varsa, neden şirketlerin insafına bırakılıyoruz?” sorularına yanıt bekliyor.