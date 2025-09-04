Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 18 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği asfalt serim çalışmalarıyla yolları güvenli ve konforlu hale getiriyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir genelinde eş zamanlı olarak yürüttüğü çalışmalarla ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

18 ilçede sürdürülen asfalt ve beton serim faaliyetleri ile birlikte yol açma, yol genişletme, duvar yapımı, menfez düzenlemeleri, bakım ve onarım çalışmaları da titizlikle gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında Sürmene ilçesi Dirilik Mahallesi’nde 350 metre, Araklı ilçesi Yoncalı Mahallesi’nde 700 metre uzunluğunda asfalt serimi tamamlandı. Ayrıca Yomra ilçesi Özdil Mahallesi, Vakfıkebir ilçesi Çarşı Mahallesi, Ortahisar ilçesi 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi, Arsin ilçesi Dilek Mahallesi ve Maçka ilçesi Konaklar Mahallesi’nde de yollar asfaltla yenilendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in talimatları doğrultusunda şehir genelinde çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: “Ekiplerimizin yoğun gayreti ile Trabzon’un hem üstyapısı hem de altyapısı her geçen gün daha da güçlenmektedir. İlçelerimizin tamamında vatandaşlarımıza eşit hizmet anlayışıyla çalışmalar yürütülmekte, yollarımız güvenli hale getirilmektedir. Daha yaşanabilir bir Trabzon için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.”