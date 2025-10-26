Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Sürmene’de yıllardır çözüm bekleyen içme suyu sorununa neşter vuruyor. 20 milyon TL’yi aşan yatırımla ilçeye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırılacak.TRABZON (İGFA) - Şehir genelinde sağlam altyapı ve sağlıklı içme suyu çalışmalarını sürdüren Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Sürmene’ye yeni içme suyu hattı kazandırıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), kentin altyapısını modernleştirmek ve geleceğe hazırlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Halihazırda güncel değeri 2,4 milyar lirayı bulan 28 dev proje şehir merkezinden en uzak mahallelere kadar eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

20 MİLYON BEDELLİ PROJE

İlçelere yapılan içme suyu yatırımlarından biri de Sürmene’de başladı. İlçeye temiz, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştıracak dev proje, yöre halkının yıllardır çözüm beklediği içme suyu sorununa neşter vuracak. TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, 20 milyon 633 bin TL yatırım bedelli çalışma, ilçede sağlıklı içme suyu sorunu yaşayan mahallelere can suyu sağlayacak.

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında yaklaşık 9 bin metre uzunluğunda içme suyu isale hattı, 3 adet basınç kırıcı vana odası, 2 adet vantuz odası, 1 adet branşman odası inşa edilecek. Yüksek teknolojiyle donatılan bu altyapı, Araklı-Sürmene hattında yıllardır yaşanan yüksek basınç kaynaklı su kesintileri ve arızalarını tarihe gömecek. İş tamamlandığında; Sürmene’nin Yukarı Çavuşlu, Muratlı, Petekli ve Üzümlü mahalleleri kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak.

SU GİBİ AZİZ PROJE!

Trabzon’un her noktasına sağlıklı içme suyu ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Bu projemiz, hem bugünün ihtiyaçlarına hem de yarının artan nüfusuna cevap verecek nitelikte tasarlandı. Halkımızın sağlıklı içme suyuna erişimini sorunsuz hale getireceğiz. Bulanıklık problemi de bu sayede ortadan kalkacak. Proje tamamlandığında Sürmeneli her bir vatandaşımız artık kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ile buluşacak” dedi.