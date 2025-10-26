Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte yaya güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye daha imza atıyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli-Aydın yolu Menderes Bulvarı üzerinde Sinpaş Aquamall önünde yapılacak yaya üst geçidi imalat çalışmaları nedeniyle, bulvar 27 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren 29 Ekim Çarşamba sabah 06.00’ya kadar araç trafiğine tamamen kapatılacak. Söz konusu çalışma süresince sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhların belirlendiği ve bölgede yer alan yönlendirme tabelalarına uyulması gerektiği vurgulandı. Yapılacak üst geçit çalışmasının tamamlanmasının ardından Menderes Bulvarı’nın hem yayalar, hem de sürücüler için daha güvenli ve konforlu hale geleceğini ifade edildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İZMİR İSTİKAMETİNDEN ŞEHİR MERKEZİNE GİDİŞ:

Menderes Bulvarı üzerindeki Hal Köprülü Kavşağı’ndan Üçler Bulvarı istikametine dönülerek, devamında Kayaköy Caddesi, Stad Caddesi, Ertuğrul Gazi Caddesi ve Neşet Çakır Caddesi üzerinden yeniden Menderes Bulvarı’na ulaşılabilecek.

İZMİR İSTİKAMETİNDEN SİNPAŞ AQUAMALL AVM’YE GİDİŞ:

Menderes Bulvarı üzerindeki Hal Köprülü Kavşağı’ndan Üçler Bulvarı’na dönülüp, Kayaköy Caddesi, 6023 Sokak ve 6030 Sokak üzerinden Sinpaş Aquamall AVM’ye ulaşım sağlanabilecek.

ŞEHİR MERKEZİNDEN İZMİR İSTİKAMETİNE GİDİŞ:

Menderes Bulvarı üzerinden Bozburun Caddesi’ne bağlanılarak, 7040 Sokak ve Ahmet Nuri Erikoğlu Caddesi üzerinden yeniden Menderes Bulvarı’na ulaşılabilecek.