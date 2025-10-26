Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 farklı merkezde sunduğu SAMEK eğitimleriyle vatandaşların yaratıcılığını üretime dönüştürmeye devam ediyor. Bu merkezlerden biri olan Camili SAMEK’te bu yıl ilk kez deri aksesuarları dersi açıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Camili SAMEK Merkezi’nde bu yıl ilk kez açılan “Deri Aksesuarları” dersiyle yeni bir üretim heyecanı başladı. Deri aksesuarları kursu, özellikle kadın kursiyerlerin üretime yönelmesini sağlıyor. Cüzdan, çanta ve takı gibi ürünler üreten katılımcılar hem el becerilerini geliştiriyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor.

ÜRETİM KÜLTÜRÜNE YENİ BİR SOLUK

Deri aksesuarları atölyesinde kursiyerler cüzdan, kemer, çanta ve takı gibi el yapımı ürünler üretiyor. Bu özgün eserler hem günlük yaşamda kullanılıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Özellikle kadın kursiyerler, kendi tasarımlarını hayata geçirerek tüketim alışkanlıklarını üretime dönüştürüyor. Atölyede deri işleme teknikleri, dikiş ve süsleme yöntemleri gibi beceriler öğretiliyor.

“KURSLARA KATILMAK İÇİN GÜN SAYIYORDUM”

Deri aksesuarları dersinde kursiyer olan emekli bankacı Ezgi Güngör, “Yirmi yıllık kurumsal hayat tecrübesinden sonra, hayata farklı bir renk katmak istedim. Şimdilik hobi olarak başladım ve üç farklı kursa kayıt oldum. Kendi ilgi alanlarımı ve hobilerimi keşfettikten sonra aile bütçesine katkı sağlamak için kurslara devam edeceğim. Kurslara katılmak için adeta gün sayıyordum. Bir şeyler üretmek ve ortaya çıkarmak beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

“BURADA HERKESTEN BİR ŞEY ÖĞRENİYORSUNUZ”

34 yaşındaki çevre mühendisi Çağla Ünalan ise deri aksesuarları kursuyla ilgili, “Evde kendi başıma deriyle uğraşıyordum, ekipmanlarımı almıştım ama yalnız başıma ilerleyemedim. Araştırmalarım sonucu bu kursu buldum ve ilk kez katıldım.

Burada herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor. Ahşap kursuna katılan birinin yakma tekniğini ya da dikiş kursuna giden birinin dikiş tekniğini kullanabiliyorsunuz. İleride yaptığım ürünleri satabilir, oğlumun eşyalarında ya da evdeki dekorasyonda bu ürünleri kullanabilirim” dedi.

AİLE BÜTÇEME KATKI SAĞLIYORUM

49 yaşındaki emekli Elif Yuvacı, “Daha önce resim ve takı kurslarına katılmıştım. SAMEK sayesinde boş zamanlarımı değerlendiriyorum ve ürettiğim ürünleri satarak aile bütçeme katkı sağlıyorum.

Özellikle hemcinslerime sesleniyorum: Evde boş duracaklarına buraya gelsinler hem sosyal bir ortamda keyifli vakit geçiriyoruz hem el becerilerimizi geliştiriyoruz hem de yaptıklarımızla bütçemize destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

SAMEK kursları için dönem kayıtları ise her dönem başlamadan bir süre önce açılıyor.