Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 102. yılı etkinlikleri kapsamında ünlü yazar, şair ve hikâye anlatıcısı Sunay Akın’ı Denizlililerle buluşturdu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Cumhuriyete Giden Yol” adlı söyleşi Denizlililere unutulmaz bir gece yaşattı.

Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk ve binlerce vatandaş katıldı.

Sunay Akın, “Cumhuriyete Giden Yol” adlı tek kişilik gösterisinde Cumhuriyet’in düşünsel temellerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen bağımsızlık savaşını etkileyici öykülerle sahneye taşıdı.

Tarihi olayları sanatsal bir anlatımla birleştiren Akın, kimi zaman seyircileri kahkahaya boğarken, kimi zaman da duygu dolu anlar yaşattı. “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” diyen Sunay Akın, Atatürk’ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet’in bilimsel ve kültürel temellerini tanıttı.

Yaşadığı dönemin en büyük bilim insanı olarak kabul edilen gökbilimci Takiyüddün Efendi’nin kurduğu rasathanenin yıkılmasıyla kesintiye uğrayan sürecin Cumhuriyet’in ilk gökbilimcisi Nüzhet Gökdoğan’a ve ilk jeolog Prof. Dr. Nuriye Pınar’a uzanan çarpıcı örnekleriyle anlatan Sunay Akın, Denizlililere duygu dolu bir akşam yaşattı.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: “CUMHURİYET OLMASAYDI BEN DE BU GÖREVDE OLAMAZDIM”

Programda konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Cumhuriyet’in önemine dikkat çekerek, “Cumhuriyet olmasaydı, benim gibi Serinhisar’dan çıkan birinin bu şehrin belediye başkanı olması mümkün olmazdı” dedi. Cumhuriyet’in kurucularına minnetle teşekkür eden Çavuşoğlu, “Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağımıza ve Atatürk’ün yolunda yürümeye devam edeceğimize söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.