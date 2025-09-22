Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Elimizden gelen bütün gücümüzle kıymetli esnaflarımızın yanındayız. Esnaflarımızın dertlerine derman olmanın gayretinde olacağız” dedi. TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ahilik Haftası kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda düzenlenen etkinliklere katıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene ayrıca; Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ticaret İl Müdürü Kasım Tiryaki, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ve çok sayıda esnaf katıldı. Etkinlik, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ahiliğin çok önemli bir müessese olduğuna vurgu yaptı. Başkan Genç, “Ahilik, bizim millet olma şuurumuzun bir parçasıdır. Ahi kelimesi kardeş anlamındadır. Esasında bu iş sadece bir meslek teşekkülü, sadece bir esnaf birliği değildir. Aynı zamanda bu işin kardeşlik hukukunu da güçlendiren bir müessesedir. Milletin birliğine ve beraberliğine hizmet güzel ve önemli bir anlayıştır” dedi.

GELİŞTİRDİK VE GELECEĞE AKTARACAĞIZ

Başkan Genç, konuşmasında ahiliğin sadece bir meslek örgütü değil, aynı zamanda kardeşlik hukukunu güçlendiren bir toplumsal yapı olduğunu vurguladı. “Ahilik Teşkilatı’nın özünde paylaşmak, birlikte kazanmak vardır. Siftah yapan esnafın müşteriyi komşusuna yönlendirmesi, bu anlayışın en güzel örneğidir” dedi.

TRABZON DERECE YAPTI

Son yıllarda Türkiye genelinde derece elde eden Trabzonlu ahilerin başarısına da değinen Başkan Genç, “Sanatındaki maharet kadar ahlaki duruşuyla ödüle layık görülen ustalarımızı, kalfalarımızı ve çıraklarımızı kutluyorum. Bu başarı, şehrimizin esnaf kültürüne sahip çıkmasının göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Mehter Takımı konseriyle coşku yaşanırken, ilin çırağı, kalfası ve ahisine ödülleri takdim edildi. Geleneksel set kuşanma töreninin ardından Ahilik pilavı ikram edilerek birlik ve beraberlik duygusu pekiştirildi.