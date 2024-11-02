Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı Bursa Destekleme Derneği (TOSYÖV Bursa) yönetimi, üyelerine yönelik bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - TOSYÖV Bursa tarafından Konak 18’de düzenlenen ‘İşletmeler İçin Finansal Okuryazarlık’ konulu seminerde, KOBİ’lerin finansman yönetimi farklı bakış açısıyla değerlendirildi.

Makine Mühendisi Eğitmen İlhan İçöz’ün konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, finansal okuryazarlık konusunun önemine değinildi. İlhan İçöz, bireylerin bütçe yapma, tasarruf, borç alma ve yatırım gibi anahtar finansal kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini söyledi.

Finansal okuryazarlığı geliştirmenin temel yönlerini de aktaran İlhan İçöz, bütçe oluşturma, borçları ödeme, finansal hedefler belirleme, mali riskleri analiz etme ve gereken önlemleri alma konularını örneklerle katılımcılara anlattı.

Programda konuşan TOSYÖV Bursa Başkanı Yavuz Kazangil de bilginin çok kıymetli olduğunu, bu yaklaşımla üyelerine yönelik bilgilendirme toplantılarına devam ettiklerini belirtirken yaptığı sunum için İlhan İçöz’e teşekkür etti.