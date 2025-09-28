Bu yıl 7. kez gerçekleştirilen TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin final kampı, 50 adayın katılımıyla 25-26 Eylül tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - FIAT, Petlas, Apex Racing ve Red Bull’un katkılarıyla gerçekleşen projenin final elemelerinde, Kerem Kazaz, Murat Bostancı, Alptekin Işıkalp, Akın Can Kiper ve İrfan Alper genç sporculara mentor olarak destek verdiler.

Olimpik sporcularla da çalışan Klinik Psikolog Berceste Şeber 'Sporda Kazanmanın Psikolojisi' üzerine bilgiler paylaşırken Diyetisyen Aybüke Aydın’da, adayların enerji depolarını doldurmak üzerine 'Spor Öncesi ve Sonrası Beslenme Rutini' seansı gerçekleştirirdi.

İleri seviye eğitimler ve final elemeleri sonunda; Emir Sönmez, Hakan Peker, Mert Bera Karatepe, Mustafa Yasin Ömür, Ahmet Zorlutuna, Berkay Talay, Hüseyin Melih Bilgin, Okan Mutlu, Ege Gönülcan ve Faruk Emre, Sena Karataş, Lara Su Kement, Selen Aktaşgil ve Bilge Kozlu 3 yarışlık TOSFED Yıldızını Arıyor 2025 serisinde yarışma hakkı kazanan isimler oldular.

Seçilen adaylar, 28-29-30 Kasım tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde 3 ayrı formatta düzenlenecek olan yarışlarda mücadele edecekler ve 2025’ün kadın ile erkek yıldızı belirlenecek.