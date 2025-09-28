PTT AŞ ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “İstanbul 2025 Milli Pul Sergisi” kapılarını açtı.İSTANBUL (İGFA) - Filateli alanında yaptığı çalışmalarla tarih ve kültür ögelerinin korunması ve geleceğe taşınması noktasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren PTT AŞ ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle Türk filatelisinin tanıtımı, yaygınlaştırılması ve yeni koleksiyonerler yetiştirilmesine katkı sağlaması amacıyla düzenlenen “İstanbul 2025 Milli Pul Sergisi” Rami Kütüphanesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Serginin açılışı, PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Evren Acar ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Başkanı Ziya Ağaoğulları ile Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik'in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Millî Pul Sergisi açılışında konuşmalarını gerçekleştiren PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Evren Acar, PTT’nin pul kültürünün merkezinde yer aldığını vurgulayarak, "Pul yalnızca bir posta aracı değildir. Bir milletin hafızası ve toplumun belleği olan pulların, üzerinde taşıdığı desen, motif, figür ya da portre; geçmişle gelecek arasında kurulan bir köprü ve nesiller arası bir aktarım aracıdır. Her bir pul, ait olduğu dönemin toplumsal, siyasi ve kültürel yansımalarını üzerinde barındıran bir sanat eseri niteliği taşımaktadır. 1863 yılında Osmanlı döneminde ilk pulun basılmasıyla başlayan bu tarihi yolculuk, o günden bugüne kültürel mirasımızı ve tarihimizi sessiz ama güçlü bir dille anlatmayı sürdürmektedir. PTT ailesi olarak, her biri ayrı bir hikâye ve ayrı bir değer taşıyan bu mirası korumayı, yaşatmayı ve dünyaya tanıtmayı temel görevlerimizden biri olarak görüyoruz" diye konuştu.

27 Eylül-5 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul Rami Kütüphanesi’nde ziyarete açık olacak Millî Pul Sergisi kapsamında misafirler, Türkiye’nin önde gelen filatelistleri tarafından hazırlanan koleksiyonlar ile birbirinden değerli pulları inceleme fırsatı yakalayacaklar.