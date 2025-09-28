Bursa Emniyet Müdürlüğü, il genelinde sabit, seyir halinde ve elektronik radar denetimleriyle hız ihlallerine karşı sıkı kontroller gerçekleştiriyor. 28 Eylül 2025’te yapılan denetimlerde trafik güvenliği ön planda tutuluyor.BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla hız ihlallerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Bursa genelinde yapılan elektronik, sabit ve seyir halinde radar denetimlerinde hız ihlallerine yönelik kontroller titizlikle sürdürüldüğüne dikkati çekilerek, denetimlerde, sabit radar noktalarının yanı sıra seyir halindeki ekipler ve elektronik sistemlerle hız limitlerini aşan sürücülere yönelik kontroller yapıldığı bildirildi.

https://twitter.com/EmniyetBursa/status/1972247592840130565

Trafik kazalarını önlemek ve sürücülerin kurallara uymasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlere ilişkin uygulama saatlerini paylaşan Bursa Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları hız limitlerine uymaya ve trafik kurallarına riayet etmeye davet ederken, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.