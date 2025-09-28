Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kütahya Simav’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Depremin Bursa ve birçok ilde hissedildiğini belirten Bozbey, Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) olumsuz bir durum bildirilmediğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12:59’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

Depremin Bursa dahil birçok ilde hissedildiğini ifade eden Bozbey, “Kütahya Simav’da meydana gelen, kentimizde ve birçok ilimizde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Bozbey, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve ilgili birimlerden şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini belirtti.