Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan 500 bin sosyal konut kampanyası ile ilgili başvuru bedeli talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre son günlerde vatandaşların sosyal konuta olan taleplerinin istismar edilerek sahtekârlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edildiği bildirildi.

Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişilerin; e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep ettiği belirtilirken, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır" uyarısında bulunuldu.

Bakanlık, söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatıldığını açıkladı.