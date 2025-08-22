AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve Tokat’ın önde gelen gazetecileri, Avlunlar Eze köyünde düzenlenen “İsli Demlik” buluşmasında bir araya geldi. Tokat’ın gündemi, İl Özel İdaresi projeleri ve yerel siyaset masaya yatırıldı.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat’ın Avlunlar Eze köyünde, gazeteci Yakup Orakçı’nın ev sahipliğinde düzenlenen “İsli Demlik” buluşması, kentin siyaset ve medya dünyasını bir araya getirdi.

AK Parti Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt ve Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan’ın katıldığı toplantıda, Tokat’ın ekonomik, sosyal ve siyasal geleceği konuşuldu.

Buluşmada gazeteciler Kemal Özdilek, Cemalettin Bilgin, Mesut Kaya, İhsan Uluözlü, Kenan Kayhan, Murat Onur, Gökdere Havzası Dernek Başkanı Ramazan Çakmak, başkan yardımcısı Ferhat Kılıçarslan ve ev sahibi Yakup Orakçı yer aldı.

SICAK SOHBET, DERİN GÜNDEM

Sıcak bir akşam sohbetine dönüşen buluşmada, Tokat’ın genel gündemi, İl Özel İdaresi’nin projeleri ve yerel yönetimlerin karşılaştığı zorluklar ele alındı. Milletvekili Yusuf Beyazıt, “Sizlerle Tokat’ı konuşmak çok değerli. Bu buluşma benim için sürpriz oldu, hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Gazeteciler, daha sık bir araya gelinmesi gerektiğini vurgulayarak, İl Özel İdaresi’nin projelerinden etkilendiklerini ifade etti.

Milletvekili Beyazıt, Niksar’daki hizmetleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Belediye Başkanımız Semih Bey’in başarılı çalışmalarını görüyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde desteklerimiz sürecek” dedi.

Gazeteciler, yerel yönetimlerin projelerini ve Tokat’ın potansiyelini tartışırken, kentin geleceğine dair umut verici mesajlar paylaşıldı.