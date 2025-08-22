Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa ilçesi Şerefiye Mahallesi’nde yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor.ORDU (İGFA) - Ordu’nun Karadeniz iklimi nedeniyle yılın büyük bölümünde yağış alması özellikle altyapısı yetersiz bölgelerde su baskınları ve taşkınlara sebebiyet veriyor. Bu kapsamda Ordu’da 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde başlayan altyapı seferberliği ile 175 bin 506 metre yağmur suyu hattını şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Altyapı seferberliği ile Fatsa ilçesinde çalışan Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlarla birlikte sel ve su baskınlarının yaşandığı, Şerefiye Mahallesi Trabzon Sokak’ta yağmur suyu hattı çalışması başlattı. Yeni yapılan hat sayesinde yağmur sularının güvenli bir şekilde deşarj edilmesi sağlanacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem mahalle sakinleri hem de cadde esnafı yoğun yağışlarla birlikte yaşanan su baskını sorunundan kurtulmuş olacak.

6 YILDA FATSA’YA 41 BİN 160 METRE YAĞMUR SUYU HATTI

Öte yandan 6 yıl içerisinde 19 ilçede 175 bin 506 metre yağmur suyu hattı yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu sürede Fatsa ilçesinde 41 bin 160 metre yağmur suyu inşası gerçekleştirdi.