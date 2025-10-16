Tokat’taki Şık Makas Tekstil Fabrikası’nda ödenmeyen maaşlar ve zorlu çalışma koşulları nedeniyle başlayan işçi grevi 10. gününe girerken, yaklaşık 2 bin işçinin geleceği belirsizlikte. Fabrikanın kapanma riski, Tokat ekonomisi için ciddi bir tehdit oluştururken, AK Parti Tokat Milletvekilleri ve İl Başkanlığı, krizin çözümü için kamuoyuna yansımadan yoğun bir mesai yürütüyor.Yakup Orakçı - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - AK Parti, fabrikanın kapanmaması ve işçilerin mağduriyetinin giderilmesi için hem yerel hem de ulusal düzeyde temaslarını sürdürüyor.

Fabrika sahibi, Ankara’daki girişimler sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da bir araya getirildi. Ayrıca, Tokat’a ziyarette bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a konu detaylı şekilde aktarılarak çözüm için destek talep edildi.

AK Parti Tokat Milletvekilleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile yaptıkları görüşmede fabrikanın mali yapısını güçlendirecek adımları ve işçilerin maaş sorununu masaya yatırdı.

Görüşmede, fabrikanın sürdürülebilirliği için somut çözüm önerileri tartışıldı.

“HİZMET SİYASETİ İLE İŞ VE AŞ KORUNACAK”

AK Parti cephesinden yapılan açıklamada, “Hizmet siyaseti kapsamında, işçi ve işveren mağduriyetini çözmek için masadayız. Tokatlı hemşehrilerimizin işini, aşını korumak asıl meselemizdir” denildi. Yetkililer, sürecin sonuç odaklı yürütüldüğünü vurgulayarak, fabrikanın mali sorunlarının aşılması ve üretimin istikrara kavuşması için çalıştıklarını belirtti.

Yürütülen girişimler, önümüzdeki günlerde sonuç verecek gibi görünüyor.