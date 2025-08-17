Türkiye’nin yerli elektrikli sedanı Togg T10F, İsveç’in Arjeplog kentindeki Colmis Test Pisti’nde eksi 30°C’lik ekstrem kış koşullarında gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamladı. Buzlu zeminlerde yüksek manevra kabiliyeti ve üstün yol tutuşuyla dikkat çeken T10F, tüm engelleri aştı.BURSA (İGFA) - Togg’un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T10F modelinin İsveç’in Arjeplog bölgesindeki dünyaca ünlü Colmis Test Pisti’nde zorlu kış testlerinden geçtiği duyuruldu.

Eksi 30°C’lik dondurucu soğukta yapılan testlerde, T10F’in üst düzey performansı, buzlu zeminlerdeki yüksek manevra kabiliyeti ve mükemmel yol tutuşu öne çıktı.

https://twitter.com/Togg2022/status/1955965353202221065

ZORLU KOŞULLARDA KANITLANAN DAYANIKLILIK

Togg T10F, Kasım 2024’te başlayan mühendislik ve dayanıklılık testlerinin ardından Arjeplog’daki soğuk hava testlerinde güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı.

Donmuş Hornavan Gölü üzerinde gerçekleştirilen sürüşlerde, aracın batarya performansı, yol tutuşu ve dayanıklılığı test edildi.

Togg, T10F’in Eylül 2025’te Türkiye’deki deneyim merkezlerinde sergilenmeye başlayacağını, aynı ay içinde ön siparişlerin toplanacağını ve ilk teslimatların yapılacağı öğrenilirken, iki batarya seçeneğiyle sunulacak modelin, 52,4 kWsa batarya ile 350 km, 88,5 kWsa batarya ile 600 km menzil sunacağı belirtildi.