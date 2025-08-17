Adıyaman merkezde bulunan Karaali Parkı’nda vatandaşlar, otluk alanda kene gördüklerini belirterek tedirgin oldu. Özellikle yaz aylarında sıkça rastlanan kenelerin, son dönemde kentte yeniden görülmesi vatandaşları endişelendirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Karaali Parkı'nda vakit geçiren aileler, çocukların oyun oynadığı alanlarda kene görülmesinin ciddi bir sağlık riski oluşturduğunu dile getirerek yetkililerden ilaçlama çalışması yapılmasını istedi.

Vatandaşlar, “Çocuklarımız burada oynuyor, piknik yapıyoruz ama kene tehlikesi var. Bir an önce önlem alınmalı” diyerek çağrıda bulundu.

Uzmanlar ise kene ısırmalarının Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ölümcül hastalıklara yol açabileceğini hatırlatarak, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle park, bahçe ve piknik alanlarında otluk bölgelerden uzak durulması, eve dönüşte kıyafetlerin kontrol edilmesi ve şüpheli bir durumda derhal sağlık kuruluşuna başvurulması tavsiye ediliyor.

Adıyaman Belediyesi’nin ise önümüzdeki günlerde Karaali Parkı ve çevresinde ilaçlama çalışması başlatması bekleniyor.