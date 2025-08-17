Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle doğal içme suyu kaynaklarında yaşanan azalmalara karşı çalışmalarını hızlandırdı.MERSİN (İGFA) - Mersin Erdemli ilçesinde 22 mahalleye su temini sağlayan ve kırsal alanda en büyük kaynaklarından biri olan Aksıfat içme suyu kaynağında meydana gelen aşırı debi azalması nedeniyle içme suyu temininde aksamalar yaşanmaktaydı.

Erdemli ilçesi Sarıkaya Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için harekete geçen MESKİ, mahalledeki mevcut ve yeni inşa edilen içme suyu sondaj tesisinden içme suyu deposuna muhtelif çaplarda toplam 4 bin 500 metre uzunluğunda içme suyu terfi hattı çalışması gerçekleştirdi.

Devreye alınan yeni hat sayesinde Sarıkaya Mahallesi’nin içme suyu ihtiyacı güvence altına alındı.