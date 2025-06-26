TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında başantrenörlük görevine Kuzey Makedonyalı Emil Rajkovic’i getirdi.BURSA (İGFA) - 46 yaşındaki deneyimli koç, kulüp tarafından resmi olarak “TOFAŞ ailesine hoş geldin” mesajıyla duyuruldu.

EMIL RAJKOVIC KİMDİR?

11 Eylül 1978, Skopje (Kuzey Makedonya) doğumlu olan Emil Rajkovic, 26 yaşına kadar sürdürdüğü profesyonel basketbolculuk kariyerinin hemen ardından koçluk kariyerine adımını atarken, antrenörlüğünün ilk yıllarında Kuzey Makedonya’da KK Feni Industries Kavadarci ile 3 kez ulusal lig şampiyonu oldu.

Bu dönemde ülkesinin alt yaş gruplarında milli takım antrenörlüğü görevlerinde de bulunan Emil Rajkovic, ilk yurt dışı deneyimini ise 2014 yılıyla birlikte Polonya’da yaşadı. 2014-2016 yılları arasında Slask Wroclaw ve 2016-2018 yılları arasında Stal Ostrow Wielkopolski’de Başantrenörlük görevi gerçekleştiren Emil Rajkovic, 2018-2019 sezonu öncesinde ise kariyerini Kazakistan’a taşıdı.

Astana Nur-Sultan’da 3 sezon görev yapan ve takımını 3 yıl boyunca Kazakistan şampiyonluğuna taşıyan Rajkovic, “VTB United League’in en iyi antrenörü” ünvanını alarak 2021’de Asya Kupası elemelerinde Kazakistan Milli Takımı’na Başantrenörlük yaptı.

Daha sonrasında Rusya ekiplerinden Avtodor Saratov’da görev yapan Emil Rajkovic, son olarak ise Rusya’nın önemli takımlarından CSKA Moskova’ya liderlik yaptı. Rus devinde göreve 2022-2023 sezonu öncesinde başlayan Rajkovic, ilk sezonunda takımıyla birlikte normal sezona üst üste 30 galibiyetle başlayarak (daha önce 24) kulüp rekoru kırdı. Normal sezon liderliğiyle VTP Ligi’nde “yılın antrenörü” ödülü alan Emil Rajkovic play-off’larda Lokomotiv Kuban’a yarı finalde elendikten sonra Zenit’i geçerek sezonu bronz madalyayla tamamladı.

2023-2024 Sezonuna da CSKA Moskova’da başlayan Emil Rajkovic, 15 Nisan 2024 tarihinde Rus ekibinden ayrılırken; Rajkovic’in kurduğu takım son 2 ayını Andreas Pistiolis Başantrenörlüğünde geçirerek VTB Ligi şampiyonluğunun sahibi olmuştu.