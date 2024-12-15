TOFAŞ U16 Yıldız B Takımı, 13-15 Aralık tarihlerinde Kırklareli’nde düzenlenen Lüleburgaz Belediyesi Gökhan Teksöz 6. Basketbol Turnuvası finalinde Anadolu Efes’i yenerek namağlup şampiyonlukla tamamladı.BURSA (İGFA) - Lüleburgaz Belediyesi’nin kente basketbolu sevdiren ve 2017’de aramızdan ayrılan Gökhan Teksöz’ün anısını yaşatmak adına bu yıl 6.’sına ev sahipliğini yaptığı Lüleburgaz Belediyesi Gökhan Teksöz 6. Basketbol Turnuvası final karşılaşmasıyla son buldu. 13-15 Aralık 2024 tarihleri arasında Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi (LYFA) Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada yer alan Oğuz Yaman yönetimindeki TOFAŞ Yıldız B Takımı (U16), organizasyondaki ilk maçında 13 Aralık Cuma günü Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı. Rakibini 69-72 mağlup etmeyi başaran Bursa ekibi, ikinci gün ilk maçında Türk Telekom’u uzatmada 87-74 ve ikinci maçında ise Fenerbahçe’yi 77-75 yenerek adını finale yazdırdı.

Final mücadelesinde ise Anadolu Efes ile karşı karşıya gelen TOFAŞ Yıldız B Takımı, ilk yarısını 43-38 geride kapattığı mücadeleden 73-80 galip ayrılarak şampiyonluğun sahibi oldu. Turnuva sonunda turnuva birincisi Mavi Yeşilli takıma kupa ve madalyaları takdim edilirken; oyuncularımızdan Doruk Sezer turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.

Lüleburgaz Tofaş Basketbol Okulu sporcuları da turnuva boyunca TOFAŞ U16 Yıldız B Takımı’na destek vererek şampiyonluk sevincine ortak oldu.