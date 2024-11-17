TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 7. haftasında sahasında oynadığı Aliağa Petkimspor maçını 107-99’luk skorla kazanarak resmi maçlardaki üst üste 13. galibiyetini aldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 7. haftasında TOFAŞ sahasında Aliağa Petkimspor’u ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Alex Perez’in üçlüğüyle buldu.

Rakip sayılarına Anzejs Pasecniks, Yiğitcan Saybir ve Tolga Geçim ile karşılık veren Mavi Yeşilliler, 6.20’de televizyon molasına 14-17 geride girerken, mola dönüşü Berk Demir’in üçlüğüyle eşitliği sağlayan ev sahibi takım, Tolga Geçim, J.J. O’Brien ve Uros Trifunovic’in basketleriyle ilk çeyreği 28-22 önde kapattı.

İkinci periyoda Uros Trifunovic’in üçlüğüyle hızlı bir giriş yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, Kris Bankston’ın smaç basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 33-22. Bu bölümde 6-0’lık seri bulan Petkimspor, farkı 5’e (33-28) çekerken; Kris Bankston, Uros Trifunovic, Marcquise Reed ve Yiğitcan Saybir ile skor üretmeye devam eden Mavi Yeşilli takım, Anzejs Pasecniks ile 16. dakikada durumu 44-33 yaptı. Kalan bölümde Marcquise Reed ve Alex Perez ile sayılar bulan TOFAŞ, soyunma odasına 49-44 önde girdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyreğin başında rakip sayılarına Yiğitcan Saybir, Uros Trifunovic ve Kris Bankston ile karşılık veren Bursa ekibi, Kris Bankston’ın smacıyla 24. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 60-49. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçerken, Alex Perez, J.J. O’Brien ve Kris Bankston’ın basketleriyle son çeyreğe 75-68 üstünlükle girildi.

Dördüncü periyoda Berk Demir’in sayısıyla giriş yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, Alex Perez’in orta mesafeli basketi sonrası rakip üçlüğüne kaptan Tolga ile karşılık verirken; Kris Bankston’ın basketi sonrası Tolga Geçim üç sayılık basketiyle son 5 dakikaya girerken skoru 89-78’e taşıdı. Kalan bölümde de Kris Bankston, Uros Trifunovic, Alex Perez, Marcquise Reed ve Yiğitcan Saybir ile skor bulan TOFAŞ, parkeden 107-99 galip ayrıldı.

Petkimspor karşısında TOFAŞ’ta Alex Perez 16 sayı-9 asist-2 ribaund ile takımın en skorer ismi olurken; Uros Trifunovic 15 sayı; J.J. O’Brien ve Kris Bankston 14’er sayı; Yiğitcan Saybir 12 sayı; Marcquise Reed ve Tolga Geçim 11’er sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Bu sonuçla milli maçlar nedeniyle lige verilen araya 7’de 7 yaparak giren TOFAŞ Basketbol Takımı, resmi maçlardaki yenilmezlik serini de 13 maça çıkardı. Mavi Yeşilliler ara dönüşü 8. hafta mücadelesinde 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Manisa Basket ile kozlarını paylaşacak.