TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Antalya kampında oynadığı ikinci maçta Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’ı 78-74’lük skorla mağlup etti.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Antalya kampının 5. gününde oynadığı hazırlık maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Gloria Sports Arena’da oynanan sezonun dördüncü hazırlık maçına Alex Perez, Joe Thomasson, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Isaiah Whaley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler ilk basketlerini Isaiah Whaley ve Yiğitcan Saybir ile bulsa da 3. dakika sonunda skor 6-13’e gelince Coach Emil Rajkovic’in erken molası geldi. Moladan 7-0’lık seri ile dönen Bursa ekibi, son bölümde Özgür Cengiz’den skor katkısı alırken, ilk çeyrek 21-21 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci çeyreğe Maxwell Lewis’in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Özgür Cengiz, Hugo Besson ve Maxwell Lewis’in basketleriyle 13. dakikada skoru 31-25 yaptı. Isaiah Whaley, Yiğitcan Saybir ve Joe Thomasson ile sayılar bulmaya devam eden (43-35) Bursa temsilcisi, Yiğitcan Saybir ve Isaiah Whaley’in basketleriyle soyunma odasına 49-38 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta da Isaiah Whaley, Maxwell Lewis ve Özgür Cengiz ile sayılar bularak üstünlüğünü koruyan ve son çeyreğe 60-53 önde giren TOFAŞ, dördüncü periyodun başında Karahan Efeoğlu’nun üçlüğüyle farkı bir kez daha çift hanelere (63-53) çıkardı. Rakip sayılarına Maxwell Lewis, Isaiah Whaley ve Joe Thomasson ile karşılık veren Mavi Yeşilli takım, son 4 dakikaya 10 sayılık farkla üstün girdi: 70-60. Kalan bölümde rakibe 9-2’lik seri veren TOFAŞ, son dakikasına 72-69 önde girdiği karşılaşmadan Joe Thomasson’un serbest atış sayılarıyla 78-74 galip ayrıldı.

Zalgiris Kaunas karşısında TOFAŞ’ta Isaiah Whaley 19 sayıyla en skorer isim olurken; Joe Thomasson 15 sayı; Maxwell Lewis 12 sayı; Özgür Cengiz ise 11 sayıyla maçı çift hanelerde tamamlayan isimler oldular. Lynn Kidd ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

Bu sonuçla Gloria Cup 2025’teki ilk galibiyetini alan TOFAŞ Basketbol Takımı, Antalya kampında sıradaki 2 maçını 12 Eylül’de Bahçeşehir Koleji ve 14 Eylül’de Galatasaray MCT Technic’e karşı oynayacak.

Gloria Sports Arena’da oynanacak tüm maçlar Gloria Sports Arena Youtube kanalından canlı yayınlanacak.