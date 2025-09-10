Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinin isteğini geri çevirmedi. Başkan Büyükakın, Gölcük Skate Park'a Ahmet Minguzzi'nin adını vereceklerini açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - İstanbul Kadıköy'de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı Kocaeli'de yaşatılacak.

Minguzzi'nin geçtiğimiz günlerde ilimize gelen annesi Yasemin Minguzzi, Gölcük Skate Park'ı gezerken, "Keşke bu kaykay parkın ismi Mattia Ahmet Minguzzi olsa" talebinde bulundu. Anne Minguzzi'nin bu talebine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın duyarsız kalmadı. Ve, merhum Minguzzi isminin yaşatılacağını açıkladı.

BÜYÜKAKIN: KAYITSIZ KALAMAZDIK

Başkan Tahir Büyükakın, "Annemizin yüreğinden gelen isteğe kayıtsız kalamazdık. Ahmet Minguzzi’nin adı, bundan sonra gençlerimizin enerjisinin ve hayallerinin buluşma noktası olan skate parkımızda yaşayacak. Gölcük Skate Parkı’nın adını ‘Mattia Ahmet Minguzzi Skate Park’ olarak değiştiriyoruz" dedi. Başkan Büyükakın'ın bu duyarlı tavrı büyük alkış topladı.