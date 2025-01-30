TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup son 16 turu 5. hafta mücadelesinde sahasında Portekiz temsilcisi FC Porto’ya 82-90 mağlup olunca çeyrek final şansını grubun son maçına bıraktı.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonunda ülkemizi Avrupa kupalarında FIBA Europe Cup’ta temsil eden ve kupada final hedefleyen TOFAŞ, 2. tur K Grubu 5. haftasında evinde Portekiz temsilcisi FC Porto ile karşı karşıya geldi.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilli takım, ilk basketini Yiğitcan Saybir ile buldu. İlk bölümde rakip sayılarına Anzejs Pasecniks ve Marcquise Reed ile karşılık veren Bursa ekibi, 5. dakikaya girerken skoru 10-10 eşitledi. Kris Bankston ve Alex Perez’in sayılarıyla 14-12 üstünlüğü sağlayan ev sahibi takım, ilk periyodu 20-25 geride kapattı.

İkinci periyoda Uros Trifunovic’in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Kris Bankston’ın smaç basketi sonrası Matthieu Gauzin’in üçlüğüyle yeniden 28-25 üstünlüğü sağladı. Uros Trifunovic’in üçlüğü sonrası J.J. O’Brien, Alex Perez ve Kris Bankston ile skor bulmaya devam eden Mavi Yeşililer, Yiğitcan Saybir, Marcquise Reed ve Alex Perez’in sayılarıyla soyunma odasına 49-45 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin başında Kris Bankston’ın basketiyle 6’ya (51-45) çıkaran TOFAŞ, Kris Bankston ve Yiğitcan’nın sayılarıyla üstünlüğü elinde tutmaya çalışsa da rakip sayılarına engel olamayınca 28. dakika sonunda FC Porto 10 sayılık fark yakaladı: 58-68.

Son çeyreğe 60-70 geride giren Bursa ekibi, dördüncü periyodun ilk 5 dakikasında da skor bulamazken, bitime 5 dakika kala fark 20’ye çıktı: 60-80. Bu bölümde savunma direncini arttırarak rakibi top kayıplarına zorlayan TOFAŞ, Marcquise Reed, Matthieu Gauzin, Yiğitcan Saybir, Uros Trifunovic ve Alex Perez’in sayılarıyla bitime 54 saniye kala farkı 4’e çekti: 80-84. Ancak kalan bölümde bu geri dönüşünü sürdüremeyen Bursa ekibi parkeden 82-90 mağlup ayrıldı.

FC Porto karşısında TOFAŞ’ta Kris Bankston 18 sayı; Marcquise Reed 17 sayı, Alex Perez 15 sayı ve Yiğitcan Saybir 10 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla Avrupa’da çeyrek final şansını son haftaya bırakan TOFAŞ Basketbol Takımı, 5 Şubat’ta İspanya deplasmanında Casademont Zaragoza ile karşılaşacak