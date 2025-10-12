Tofaş Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasında sahasında Türk Telekom’u 85-73’lük skorla mağlup ederek ligdeki 2. galibiyetine imza attı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta mücadelesinde TOFAŞ sahasında Türk Telekom ile karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Joe Thomasson, Maxwell Lewis, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Marek Blazevic ile buldu.

Blazevic, Yiğitcan Saybir ve Joe Thomasson’ın sayılarıyla 4. dakikada televizyon molasına 13-4 önde girdi. Mola dönüşü Blazevic ve Maxwell Lewis’in basketleri farkı 14’e (18-4) çıkarırken, Lynn Kidd’in skor katkısıyla ilk periyot 26-12 sonuçlandı.

İkinci çeyreğe 4-0’lık seri ile başlayan Türk Telekom’a Isaiah Whaley ve Lynn Kidd ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına engel olamayınca 13.30’da fark 8’e indi: 30-22. Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic ve Maxwell Lewis’in basketleriyle farkı yeniden çift hanelere çıkaran ev sahibi takım, Joe Thomasson ve Maxwell Lewis’in sayılarıyla soyunma odasına 18 sayı farkla 50-32 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan konuk ekip karşısında Marek Blazevic ve Yiğitcan Saybir ile sayılar bulan TOFAŞ, 22.40’ta skoru 55-40 yaptı. Üst üste üçlükler bulmaya devam eden başkent ekibi, 24. dakikada farkı 9’a (55-46) çekerken, Yiğitcan Saybir ve Marek Blazevic ikilisinin sayıları sonrası kaptan Tolga Geçim’in üçlüğü 27. dakikada farkı yeniden 16’ya çıkardı: 62-46. Rakip sayılarına Yiğitcan Saybir ve Marek Blazevic ile karşılık vermeye devam eden TOFAŞ, son çeyreğe 66-55 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında Hugo Besson ve Lynn Kidd’in sayıları farkı 15’e (70-55) çıkarırken, Alex Perez’in üçlüğüyle son 5 dakikaya 75-63’lük TOFAŞ üstünlüğüyle girildi. Üst üste bulduğu üçlüklerle bitime 3.49 kala farkı 7’ye (75-68) indiren Türk Telekom karşısında Yiğitcan Saybir’in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Bursa ekibi, Maxwell Lewis, Joe Thomasson ve Marek Blazevic’in basketleriyle parkeden 85-73 galip ayrıldı.

Türk Telekom karşısında TOFAŞ’ta Marek Blazevic 19 sayı; Yiğitcan Saybir 16 sayı; Maxwell Lewis 12 sayı ve Lynn Kidd 10 sayı kaydetti.

TOFAŞ Basketbol Takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sıradaki maçını 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Mersin Spor Kulübü ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 14 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle 21.30’da İtalya deplasmanında Trapani Shark ile kozlarını paylaşacak.