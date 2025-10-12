Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülen Okula Destek (ODES) Sosyal Uyum Projesi kapsamında, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla “Geleceğin Umudu Kızlarımız” projesi Erzurum'da da hayata geçirildi.Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Proje kapsamında Erzurum genelinde sosyal ve ekonomik destek hizmetinden faydalanan 100 kız çocuğuna, eğitim motivasyonlarını artırmak ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 100 Temel Eser kitap seti, 100 giysi seti ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinlikte çocuklara yönelik düzenlenen yemek programında, katılımcılarla keyifli vakit geçiren kız çocuklarının mutluluğu görülmeye değerdi.

Proje, hem çocukların eğitim süreçlerine destek olmayı hem de sosyal uyumlarını güçlendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Bir kız çocuğunun gülümsemesi, bir toplumun yarınına umut olur. Bizler de bugün, geleceğin güçlü kadınları olacak kızlarımızın eğitimine, gelişimine ve mutluluğuna katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Her biri bizim için çok değerli. Projeye destek veren Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.