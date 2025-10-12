Pop müziğin enerjik ismi İrem Derici, önceki akşam İstanbul Jolly Joker Atakent sahnesindeydi. 2 bin kişilik mekanı tıklım tıklım dolduran İrem Derici, sahneye çıktığı andan itibaren enerjisiyle adeta fırtına estirdi.İSTANBUL (İGFA) - Sahne aldığı İstanbul Jolly Joker Atakent'te geçmişten bugüne hit olmuş şarkılarını art arda seslendiren İrem Derici, hem sesiyle hem de esprileriyle dinleyicilerine unutulmaz gece yaşattı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Derici, performansının sonunda “Sizi çok seviyorum!” diyerek hayranlarına teşekkür etti.