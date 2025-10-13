Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri’nde “Talip Salacak” karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Suat Güzey, yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil, özel hayatındaki tutkularıyla da adından söz ettiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Ekranlarda enerjisiyle öne çıkan Suat Güzey, setin yoğun temposundan arta kalan zamanlarında rotasını yollara çeviriyor. Motoruna atlayıp uzun yolculuklara çıkan oyuncu, bu gezilerin kendisi için adeta bir terapi olduğunu söylüyor.

Motoruyla şehir içinde de sık sık görülen Suat Güzey, İstanbul trafiğinden kaçmak için mümkün oldukça motorunu tercih ediyor. Günlük ulaşımını da çoğu zaman motoruyla gerçekleştiren oyuncu, bu sayede hem zamandan kazanıyor hem de şehrin stresinden uzaklaşıyor.

Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk yapan ve kitaplar yazan Güzey, yoğun temposunu dengelemek için motorla seyahat etmenin en büyük kaçışı olduğunu belirtiyor. Güzey, “Yolda olmayı seviyorum, rüzgârla baş başa kalmak bana huzur veriyor” diyerek tutkunu olduğu bu yaşam tarzının kendisine ilham verdiğini dile getiriyor.