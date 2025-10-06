63. Uluslararası Bursa Festivali’nde yangınlar nedeniyle ertelenen konserler, Fettah Can’ın büyüleyici performansıyla yeniden başladıBURSA (İGFA) - Türkiye’nin en uzun soluklu uluslararası festivallerinden olan 63. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında yapılması planlanan ancak yangınlar sebebiyle ertelenen Fettah Can konseri, Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, Türkiye genelinde etkili olan yangınlar sebebiyle ertelenen konserlerin sahnelenmesiyle devam ediyor. Ünlü sanatçı Fettah Can, Şef Orhan Şallıel yönetimindeki Bursa Festival Orkestrası ile birlikte sahne alarak sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki konsere, müzik tutkunları büyük ilgi gösterdi.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Fettah Can, 30 yıllık müzik kariyerini kutladığı bu özel konserde, unutulmaz şarkılarını Bursalılarla paylaştı.

Özel repertuvarı ile sevenlerine keyifli anlar yaşatan Bursalı sanatçı, sahne performansı ve şarkılarıyla tam not aldı.