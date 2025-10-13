Türkiye’nin en büyük müzik markalarından Jolly Joker, eğlence haritasına bir yıldız daha ekliyor! Mekân zincirinin 15’incisi olan Jolly Joker Afyonkarahisar, 17 Ekim Cuma akşamı Berkay’ın sahnesiyle kapılarını açıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yılda tam 4 bine yakın konser organize ederek Türkiye’yi müzikle buluşturan Jolly Joker, bu kez Afyonkarahisar’da eğlenceyi zirveye taşımaya hazırlanıyor.

Yeni mekân, ses sistemi, sahne kalitesi ve enerjisiyle şimdiden müzikseverlerin buluşma noktası olmaya aday!

KASIM’A KADAR YILDIZ YAĞMURU!

Jolly Joker Afyonkarahisar’ın açılışını yapacak Berkay’dan sonra sahne sırası yıldızlarda!

Her biri sahne performansıyla unutulmaz anlar yaşatacak isimler, Afyon’da adeta müzik şöleni yaratacak.

İşte dev takvim:

17 Ekim Cuma | Berkay

| Berkay 24 Ekim Cuma | Haktan

| Haktan 1 Kasım Cumartesi | Merve Özbey – Sadece Arabesk

| Merve Özbey – Sadece Arabesk 8 Kasım Cumartesi | Koray Avcı

| Koray Avcı 15 Kasım Cumartesi | Hakan Altun

| Hakan Altun 21 Kasım Cuma | İrem Derici

| İrem Derici 22 Kasım Cumartesi | Soner Arıca

| Soner Arıca 26 Kasım Çarşamba | Derya Bedavacı

| Derya Bedavacı 29 Kasım Cumartesi | Cem Adrian

Afyonkarahisar bu sonbahar hiç olmadığı kadar hareketli olacak!

Jolly Joker, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi burada da “müziğin kalbi bizde atıyor” demeye devam ediyor.