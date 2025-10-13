Meteoroloji, Türkiye'nin kuzey ve doğusunda yağış, Doğu Anadolu ve Artvin'de kuvvetli yağış bekliyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli esmesi ve sıcaklıkların normallerin altında seyretmesi öngörülüyor. Olumsuz koşullara karşı uyarı yapıldı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ekim Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyi ve Trabzon iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenirken; yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörüldü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edildiği gün içerisinde rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji; kuvvetli yağışların beklendiği iller ile kuvvetli rüzgarın beklendiği bölgelerde yaşayan vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.