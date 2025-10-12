Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Patates Festivali PATFEST büyük bir coşku ve etkinlikler ile başladı. Sosyal Belediyecilik şiarıyla birbirinden farklı festivaller ve programlar düzenleyen Nevşehir Belediyesi büyük takdir toplamaya devam ediyor.NEVŞEHİR (İGFA) - Festivalin gündüz kısmında patates çuvalı, kaşıkla haşlanmış patates taşıma, patates soyma, patates baskı ve boyama yarışmaları, ikramlar ve etkinlikler düzenlendi.

Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalara kadınlar, erkekler ve çocuklar katıldı. Nevşehir Belediyesi oluşturduğu yeni festival alanıyla vatandaşlardan tam not alırken her yaş kategorisinde ki insanların katılımlarıyla düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Festival alanında oluşturulan stantlarda patates firmaları ürünlerini tanıtırken, diğer alanlarda Nevşehir Belediyesi Kadın Aile Birimi tarafından el sanatları etkinlikleri düzenlendi.

Belediye birimleri tarafından kızarmış patates, haşlanmış patates, firmalar tarafından yerli ürün cips, doğal ürünler ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çok çalıştıklarını belirten Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı “Dünyada sadece projelerle değil; merhametle, adaletle, sosyal dayanışmayla yol alabiliriz. Mesele binalar yollar yapmak değil yada asfalt dökmek, park açmak hiç değil. Bunları yaparken sosyal belediyecilik şiarıyla vatandaşlarımızın iyi ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlayarak konforlu yaşamaları için imkan ve olanaklar yaratmaya çalışıyoruz. Patates Festivali bizim marka etkinliğimiz olacak. Birbirinden güzel etkinliklerin düzenlendiği PATFEST’te vatandaşlarımızın iyi vakit geçirmeleri bizim için kıymetli” şeklinde konuştu.

Etkinlikler sonunda yarışmaya giren ve çekilişle kazanacak vatandaşlarımıza sıcak hava balon turu, tabletler ve bisiklet hediye edilecek.