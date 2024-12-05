TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup 2. Tur K Grubu ilk hafta maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketball Club’ı 96-83’lük skorla yenerek son 16’ya da galibiyetle başladı.BURSA (İGFA) - FIBA Europe Cup 2024-2025 sezonunda 2. tur heyecanı ilk hafta karşılaşmalarıyla başladı. TOFAŞ, 2. Tur K Grubu açılış haftasında evinde Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketball Club’ı ağırlarken, Mavi Yeşilliler; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Alex Perez, Marcquise Reed, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Kris Bankston beşiyle başladı. İlk basketini Alex Perez’in üçlüğüyle bulan Bursa ekibi, rakip sayılarına engel olamayınca 4. dakikada molaya 5-14 geride girdi. Mola dönüşü fark çift hanelere (5-16) çıksa da hızlı hücumları Yiğitcan Saybir, Alex Perez ve Uros Trifunovic ile değerlendirerek farkı eriten ev sahibi takım, Uros Trifunovic ve J.J. O’Brien ikilisinin sayılarıyla ilk çeyreği 21-20 önde kapattı.

İkinci periyoda da Uros Trifunovic ve Berk Demir’in sayılarıyla hızlı bir başlangıç yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O’Brien, Anzejs Pasecniks ve Tolga Geçim’in basketleriyle 13.30’da durumu 31-27 yaptı. Uros Trifunovic’in elinden bir üçlük daha bulan Mavi Yeşilli takım, Marcquise Reed, Kris Bankston ve Tolga Geçim’in sayılarıyla 17.30’da farkı çift hanelere taşıdı: 44-34. Kalan bölümde de Tolga Geçim ve Anzejs Pasecniks ile skor bulan TOFAŞ, soyunma odasına 48-38 üstünlükle girdi.

Savunmadaki sertliğini üçüncü çeyrekte de sürdüren Bursa temsilcisi, rakip sayılarına Yiğitcan Saybir, Alex Perez, Kris Bankston ve J.J. O’Brien ile karşılık vererek 24. dakikada farkı çift hanelerde tuttu: 57-47. J.J. O’Brien, Yiğitcan Saybir, Alex Perez ve Cem Küçüközkan’ın sayıları 27. dakikada farkı 17’ye (66-49) çıkarırken, çeyrek sonunda da Uros Trifunovic’in elinden sayılar bulan ev sahibi takım, son çeyreğe 72-61 önde girdi.

Dördüncü periyot karşılıklı sayılarla başlarken, rakip sayılarına karşılık Anzejs Pasecniks, Berk Demir ve Alex Perez’den geldi. Son 4 dakikaya Marcquise Reed’in üçlüğüyle 88-70 üstünlükle giren TOFAŞ Basketbol Takımı, kalan bölümde de Marcquise Reed, Alex Perez, Anzejs Pasecniks ve Uros Trifunovic ile sayılar bularak parkeden 96-83 galip ayrıldı.

Maroussi karşısında TOFAŞ’ta Alex Perez 20 sayı; Uros Trifunovic 18 sayı; J.J. O’Brien 11 sayıyla karşılaşmayı çift hanelerde tamamlayan isimler oldu.

Bu sonuçla resmi maçlardaki galibiyet serisini 15 maça çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup 2. Tur K Grubu 2. haftasında 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00’de deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto ile karşılaşacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 8 Aralık Pazar günü saat 20.30’da evinde Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak.