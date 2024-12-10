TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup 2. tur K Grubu ikinci hafta karşılaşmasında FC Porto’ya konuk olacak. 11 Aralık Çarşamba günü Dragao Arena’da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00’de başlayacak ve Tivibu Spor’dan canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonunda ülkemizi Avrupa kupalarında FIBA Europe Cup’ta temsil eden ve kupada final hedefleyen TOFAŞ Basketbol Takımı, 2. tur K Grubu ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda FC Porto ile karşı karşıya geliyor.

Son 16 turuna sahasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketball Club’ı 96-83 yenerek başlayan ve resmi maçlarda bu sezon oynadığı 16 maçtan da galibiyetle ayrılan Bursa ekibi, Portekiz deplasmanından da galibiyetle dönmeyi hedeflerken, Mavi Yeşillilerde sakatlıkları bulunan kaptan Tolga Geçim ve Demircan Demir bu mücadelede forma giyemeyecek.

FIBA Europe Cup’ta normal sezon I Grubu maçlarını 5 galibiyet-1 yenilgiyle lider tamamlayan FC Porto ise 2. Tur’a deplasmanda aldığı 86-70’lik Casademont Zaragoza mağlubiyetiyle başlamıştı.

11 Aralık Çarşamba günü Dragao Arena’da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23.00’de başlayacak ve Tivibu Spor’dan canlı yayınlanacak.