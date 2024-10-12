TOFAŞ Basketbol Takımı’nın sahasında 20 Ekim’de Onvo Büyükçekmece ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçı ve 23 Ekim’de Basketball Löwen Braunschweig ile oynayacağı FIBA Europe Cup karşılaşması biletleri Biletix’te satışta.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonuna Beşiktaş Fibabanka ve Keravnos galibiyetleriyle başlayan TOFAŞ’ın Ekim ayında sahasında oynayacağı kalan 2 maçın biletleri satışa sunuldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Onvo Büyükçekmece’yi konuk edecek olan Bursa temsilcisi, FIBA Europe Cup normal sezon A Grubu 3. hafta mücadelesinde ise 23 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Alman temsilcisi Basketball Löwen Braunschweig’i ağırlayacak. Mavi Yeşilliler, evindeki mücadelelerde taraftarının da desteğiyle galibiyetler hedeflerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak bu 2 maçın biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa çıktı.
TOFAŞ - Büyükçekmece ve Tofaş - B. Löwen Braunschweıg maçları bı̇letlerı̇ satışta
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın sahasında 20 Ekim’de Onvo Büyükçekmece ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçı ve 23 Ekim’de Basketball Löwen Braunschweig ile oynayacağı FIBA Europe Cup karşılaşması biletleri Biletix’te satışta
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