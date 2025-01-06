TOFAŞ BGL Takımı, Basketbol Gençler Ligi’ne Final Grubu’na galibiyetle başladı. Mavi Yeşilliler, açılış haftasında sahasında Karşıyaka’yı 86-71 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2024-2025 sezonunda Final Grubu heyecanı ilk hafta karşılaşmalarıyla başladı. Tofaş Spor Salonu’nda oynanan maçta Karşıyaka’yı konuk eden TOFAŞ, mücadeleye Yücel Çağın Başaran, Efe Postel, Batu Bircan, Emir Türkoğlu, Kerem Yaldız beşiyle başlarken; ilk basketini Efe Postel’in elinden buldu. Kerem Yaldız, Emir Türkoğlu, Batu Bircan ve Yücel Çağın Başaran’ın sayılarıyla ilk 5 dakikayı 15-7 önde geçen Bursa ekibi, Kerem Yaldız ve Rıza Poyraz Paşaoğlu’nun skor katkısıyla 6. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 19-9.

Efe Postel ve Rıza Poyraz Paşaoğlu ikilisinin sayılarıyla ilk periyodu 28-19 üstünlükle kapatan TOFAŞ BGL Takımı, ikinci periyoda da Emirhan Serbest ve Berkay Gönül’ün sayılarıyla başlarken, Berkay Gönül ve Rıza Poyraz Paşaoğlu’nun basketleri 14. dakikada farkı 16’ya (38-22) taşıdı. Çeyreğin kalanında Emir Türkoğlu ve Enes Akman ile skor bulmaya devam eden Mavi Yeşilli takım soyunma odasına 52-35 önde girdi.

Üçüncü periyodun başında Kerem Yaldız ve Efe Postel’in sayıları farkı 20 sayıya (57-37) çıkarırken, Yücel Çağın Başaran, Efe Postel ve Enes Akman ile skor üretmeye devam eden TOFAŞ, 25. dakikaya 66-40 önde girdi. Bu bölümde rakibine 8-0’lık seri veren ev sahibi takım, rakibin bu serisine Efe Postel’in üçlüğüyle son verirken, Yücel Çağın Başaran ve Efe Postel’in üçlükleriyle üçüncü çeyrek 75-57 sonuçlandı.

Karşılıklı üç sayılık basketlerle başlayan dördüncü periyodun başında Enes Akman ve Yücel Çağın Başaran ile sayılar bulan TOFAŞ BGL Takımı, son bölümde rakip sayılarına engel olamasa da Kerem Yaldız ve Efe Postel’in basketleriyle üstünlüğünü koruyarak parkeden 86-71 galip ayrıldı.

Karşıyaka karşısında TOFAŞ’ta Efe Postel 22 sayıyla en skorer isim olurken; Enes Akman,

Yücel Çağın Başaran ve Kerem Yaldız’dan 12’şer sayı; Rıza Poyraz Paşaoğlu’ndan 10 sayılık katkı geldi.

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu 2. hafta mücadelesinde 9 Ocak Perşembe günü deplasmanda Bursaspor Tatildekirala.com ile kozlarını paylaşacak. Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi’ne oynanacak maç saat 14.00’de başlayacak.