TOFAŞ, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Antalya kampında oynadığı beşinci hazırlık maçında Bahçeşehir Koleji’ne 99-82 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Antalya kampının 7. gününde oynadığı hazırlık maçında Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaştı. Gloria Sports Arena’da oynanan sezonun beşinci hazırlık maçına Alex Perez, Joe Thomasson, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Isaiah Whaley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler ilk basketlerini Alex Perez ile buldu. Rakip sayılarına Joe Thomasson, Isaiah Whaley ve Maxwell Lewis ile karşılık veren Bursa ekibi, Özgür Cengiz ve Hugo Besson ile sayılar bulsa da ilk çeyreği 28-18 geride kapattı.

İkinci periyoda Maxwell Lewis’in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Yiğitcan Saybir ve Joe Thomasson’ın sayılarıyla 12. dakikada farkı 5’e indirdi: 32-27. Hugo Besson’ın sayıları 13. dakikada farkı 4’e (34-30) çekerken, bu bölümde 7-0’lık seri yakalayan Bahçeşehir Koleji skoru 41-30 yaptı. Çeyrek sonunda Hugo Besson’un elinden sayılar bulan TOFAŞ, soyunma odasına 54-42 geride girdi.

Üçüncü periyodun başında Maxwell Lewis’in serbest atış sayıları sonrası Isaiah Whaley ve Yiğitcan Saybir’in üçlükleriyle farkı 6’ya (58-52) çeken TOFAŞ, Isaiah Whaley, Maxwell Lewis ve Joe Thomasson ile skor bulmaya devam ederek 28. dakikada skoru 65-62’ye taşıdı.

Özgür Cengiz’in üçlüğü sonrası son çeyreğe 72-65 geride giren TOFAŞ Basketbol Takımı, dördüncü çeyreğin başında rakip sayılarına engel olamayınca son 6 dakika kala fark 12’ye çıktı: 80-68. Bu seriye Isaiah Whaley’in basket faul sayılarıyla son veren Mavi Yeşilliler, son 5 dakikasına 82-72’lik skorla girilen karşılaşmadan 99-82 mağlup ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji karşısında TOFAŞ’ta Isaiah Whaley 25 sayı; Maxwell Lewis 15 sayı; Joe Thomasson 12 sayıyla oynadı.

KAMPIN SON MAÇI GALATASARAY’A KARŞI

TOFAŞ Basketbol Takımı, Antalya kampındaki son hazırlık maçını 14 Eylül Pazar günü saat 14.00’te Galatasaray MCT Technic ile oynayacak. Gloria Sports Arena’da gerçekleşecek mücadeleGloria Sports Arena YouTube kanalından canlı yayınlanacak.