TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 27 Mart 2025’te Uludağ Kervansaray Otel’de 3 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin raporunda, yıllardır alınmayan yangın önlemleri ve ciddi ihmallerin faciaya yol açtığını belirtti. Etkin denetim ve caydırıcı yaptırımlar talep edildi.BURSA (İGFA) - TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 27 Mart 2025’te Bursa Uludağ’daki Kervansaray Otel’de çıkan ve milli kayakçı Berkin Usta, babası Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta’nın hayatını kaybettiği yangına ilişkin 27 sayfalık inceleme raporunu yayımladı.

Raporda, otelin yangın güvenliği açısından hem geçmiş hem de güncel yönetmeliklere uyum sağlamadığı, ciddi ihmallerin faciaya neden olduğu vurgulandı.

Rapora göre, yangın yönetmeliklerinde öngörülen bir yıllık uyum süresinin üzerinden 16-23 yıl geçmesine rağmen otelde hiçbir iyileştirici önlem alınmadı. Bina dış cephe kaplamasının yangına karşı koruyucu olmadığı, ısı yalıtımının yanıcı malzemeden yapıldığı ve iç mekânlarda kolay alev alan ahşap lambri kaplamaların yoğun şekilde kullanıldığı tespit edildi.

KAÇIŞ YOLLARI VE SİSTEMLERDE EKSİKLİKLER

Yangın anında hayati önem taşıyan kaçış yolları ve merdivenlerin yönetmelik şartlarını karşılamadığı, havalandırma ve basınçlandırma sistemlerinin bulunmadığı, ana merdiven kovasının korunmasız şekilde bina boyunca devam ederek baca etkisi yarattığı belirtildi.

Tesisat şaftlarının duman geçirmez olmaması ve kapaklarının yanıcı lambri kaplamadan yapılması, dumanın hızla yayılmasına neden oldu.Mutfaklar ve söndürme sistemlerinde de büyük eksiklikler tespit edildi. Yatak sayısı 200’ü aşan binalarda zorunlu olan sprinkler sistemi, otelde tam koruma sağlayacak şekilde kurulmamıştı.

ÇAĞRI: ETKİN DENETİM VE CAYDIRICI YAPTIRIMLAR

Rapor, bu eksikliklerin yangının büyümesine ve can kayıplarına yol açtığını vurgulayarak, etkin ve tarafsız denetim mekanizmalarının kurulması, mevcut mevzuatın titizlikle uygulanması ve yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

27 sayfalık raporun tamamına ulaşmak için tıklayabilirsiniz