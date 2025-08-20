Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından Ordu’nun tarım ekonomisinin belkemiği olan fındığın hasadı için geliştirilen 'Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın' projesi başarıyla devam ediyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde 6 yıl önce hayata geçirilen proje, hem üreticilerin yerli işçi bulma sorununu çözüyor hem de fındık toplayarak gelir elde etmek isteyen Ordululara ekmek kapısı oluyor. Böylece hem üretici hem de işçi mağduriyet yaşamıyor, milyonlarca lira ise Ordu ekonomisine kalıyor.

İŞÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Geçtiğimiz günlerde başlayan fındık hasadı ile 6’ncısı gerçekleştirilen proje bu yılda oldukça ilgi görüyor. Proje sayesinde üretici ile buluşturulan işçiler bahçelerde fındık hasadını sürdürüyor. Ordu’nun birçok ilçesinde kurulan fındık toplama ekipleri, proje vasıtası ile üretici ile buluşturularak istihdam ediliyor. Bir yandan bahçe sahibini mutlu eden proje bir yandan da aile ekonomisine katkı sunan kadınlardan eğitimi için para biriktiren öğrencilere kadar birçok kişinin de yüzünü güldürüyor.

“YILLARDIR BÜYÜKŞEHİR SAYESİNDE KOLAYLIKLA BAHÇE BULUYORUZ”

Kumru ilçesinde ekip kurarak Ordu Büyükşehir Belediyesinin projesi sayesinde Altınordu ilçesinde fındık toplayama geldiklerini aktaran ekipbaşı Öznur Tüm, projenin önemine vurgu yaptı. Bahçe sahibi bulmakta hiç zorlanmadıklarını ve yıllardır proje kapsamında çalıştıklarını altını çizen Tüm, “15-20 gündür fındık hasadı yapıyoruz. Projeden oldukça memnunuz. Böyle bir proje başlattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Bey’e teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi bizi arayarak bahçelere yönlendiriyor. Bu proje sayesinde iş buluyoruz, boş kalmıyoruz” dedi.

İŞÇİLER PROJEDEN MEMNUN

Üreticilerin olduğu kadar işçilerde bu projeden oldukça memnun kalıyor. Bu proje sayesinde birçok ilçede fındık topladıklarını ifade eden işçiler, aile ekonomilerine katkı sağladıklarını belirttiler. Projenin üretici gibi kendilerine de mutlu ettiğini vurgulayan işçiler, kendilerine bu imkanı sunan Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.

10 BİN İŞÇİ 3 BİNİ AŞKIN BAHÇE SAHİBİ

Öte yandan projeden 5 yıllık süre boyunca 10 bini aşkın işçi ile 3 bini aşkın bahçe sahibi yararlandı.