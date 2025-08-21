Bursa'da Kestel Soğuksu’da yapılmak istenen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Yenişehir Burcun Köyü’nde planlanan çimento fabrikasının kurulacağı alanlarda keşif gezisi düzenleyen TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK), mahkeme kararlarına rağmen rant uğruna doğa ve tarım alanlarının nasıl tehdit altında olduğunu yeniden gözler önüne serdfi.BURSA (İGFA) - TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Kestel Soğuksu’da yapılmak istenen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Yenişehir Burcun Köyü’nde planlanan çimento fabrikasının kurulacağı alanlarda keşif gezisi düzenledi.

TMMOB’a bağlı odaların temsilcilerinin katıldığı gezide, mahkeme kararlarına rağmen rant uğruna doğa ve tarım alanlarının nasıl tehdit altında olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

“MAHKEME İPTAL ETTİ AMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR MU?”

TMMOB Bursa İKK Sekreteri Murat Korkut, keşif gezisinin amacının sahadaki fiili durumu gözler önüne sermek olduğunu söyledi.

Korkut, “Mahkemenin iptal kararına rağmen alanda faaliyet olup olmadığını yerinde görmek istedik. Uydu fotoğraflarında görünmeyen bazı çalışmaların sahada ilerlediğini gözlemledik. Böyle devam etmesi durumunda, hukuku ve yargı kararlarını hiçe sayan bir anlayışla karşı karşıya olduğumuz gerçeğidir” dedi.

“BURSA YOK SAYILDI, RANT UĞRUNA DOĞA TALAN EDİLMEK İSTENİYOR”

Kestel Soğuksu’daki OSB sürecinde Bursa’nın tamamen dışlandığını vurgulayan TMMOB Bursa İKK Sekreteri Korkut, “Atılan her adım, kentin ve halkın iradesi yok sayılarak, doğrudan Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden yürütüldü. Başlangıçta ‘ileri teknoloji’ diye sunulan proje bugün niteliksiz bir sanayi bölgesine dönüştürülmüş durumda. Bu açıkça bir rant transferidir. Bilimi, tekniği ve kamu yararını savunan TMMOB ve bağlı odalar, bu talana sessiz kalmadı ve dava açtı” diye konuştu.

TMMOB Bursa İKK Hukuk Müşaviri Avukat Eralp Atabek, Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada plan değişikliğinin iptal edildiğini anımsatarak, “Tarım topraklarını ve yeraltı sularını yok sayan bu projelere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” dedi. Atabek, Kestel Soğuksu’daki OSB sürecinde Bursa’nın tamamen dışlandığını vurguladı.

ÇED sürecinin yeniden başlatıldığını hatırlatan Atabek, “ÇED raporları bilimsel gerçekleri ortaya koymak yerine tam tersine çevreye verilecek zararları gizlemek ve küçültmek için kullanılıyor. Bu rapor eksik, yanıltıcı ve doğayı hiçe sayan bir metindir. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak bu oyunu bozmak için dava açtık” dedi.

TMMOB Bursa İKK Hukuk Müşaviri Avukat Atabak, Burcun Köyü’nde yapılmak istenen çimento fabrikasına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde de, 2008’den beri bu topraklar aynı tehditle karşı karşıya olunduğunun altını çizerken, çimento fabrikasının Yenişehir Ovası’nın bağrına saplanmak istenen bir hançer olduğunu öne sürdü.