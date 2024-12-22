Ticaret Bakanlığı, Suriye vatandaşlarının geri dönüş işlemlerine ilişkin genelge yayımladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan genelgeye göre Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarının Geri Dönüş İşlemleriyle ilgili çerçeve belirlendi.

Yolcu beraberindeki eşyalar ile ev eşyaları, ülkelerinden getirdikleri araçlar ile Türkiye’de edindikleri araçların çıkışında kolaylıklar sağlanacağı, Suriyelilerin Türkiye’de kurdukları iş yerlerinin nakli ile döviz ve ziynet eşyalarının çıkışına ilişkin de düzenlenmeler yapıldı.

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan genelge, Suriye vatandaşlarının geri dönüş işlemlerine ilişkin tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine gönderildi.

Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin geri dönüş işlemlerinde uygulanması gereken usul ve esasların belirtildiği genelgede, geri dönecek olan Suriye vatandaşlarının çıkış işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gümrük işlemleri ile ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yapılarak gümrük idareleri tarafından gerekli her önlemin alınmasının gerektiği kaydedildi.

Genelgeye göre Suriye vatandaşlarının geri dönüş işlemlerinde yolcu beraberi eşya ile ev eşyası, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 59’uncu maddesi ve Gümrük Yönetmeliği’nin 172’nci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirilecek ve sözlü beyan formu aranmayacak. İşlemler genelgede yer alan "Kolaylaştırılmış Çıkış Formu" düzenlenmesiyle yapılacak.

Suriye’den gelen geçici koruma statüsüne haiz kişiler ülkelerinden getirdikleri ve noterler tarafından tescil edilen plakalı taşıtlara ilişkin de kolaylık sağlanacak.

Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarının Geri Dönüş İşlemlerine Dair Genelge'nin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz