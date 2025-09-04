Ticaret Bakanlığı, İzmir’de simit fiyatının 15 TL’den 20 TL’ye yükseldiği ve bu zammın Bakanlık onayıyla yapıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Bakanlık, fiyatları doğrudan belirleme veya onaylama yetkisi olmadığını, İzmir’deki tüm zam taleplerinin maliyet ve tüketici alım gücü nedeniyle reddedildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 1 Eylül 2025’te ulusal basında yer alan “İzmir’de Simit Zamlandı” haberine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, İzmir’de simit fiyatının 15 TL’den 20 TL’ye çıktığı ve bu artışın Bakanlık onayıyla gerçekleştiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Simit fiyat tarifelerinin, Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde belirlendiğini vurgulayan Bakanlık, yazılı açıklamasında, kendisinin fiyatları doğrudan belirleme veya tek başına onaylama yetkisi olmadığını ifade etti.

Bakanlık, simit fiyat tarifelerinin nasıl belirlendiğine ilişkin de açıklamasında detaylı şekilde yer verirken, fiyatları doğrudan belirleme veya tek başına onaylama yetkisi bulunmadığının altı çizildi.

İZMİR’DEKİ ZAM TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Bakanlık, İzmir’de 2025 yılında yapılan simit fiyatı zam taleplerinin tümünün reddedildiğini duyururken, "8 Ağustos 2025 tarihinde İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin “100 gr simit 20 TL” talebi, 22 Ağustos’ta reddedildi. 27 Ağustos 2025 tarihinde aynı birliğin ikinci başvurusu, 28 Ağustos’ta uygun bulunmadı. 12 Şubat 2025 tarihinde İzmir Ticaret Odası’nın “90 gr simit 15 TL” talebi, 14 Şubat’ta reddedildi. 3 Mart'ta ise aynı odanın ikinci başvurusu, 5 Mart’ta reddedildi" ifadelerini kullandı.

Zam taleplerini maliyet unsurları ile tüketici alım gücü arasında denge kurulamadığı ve fiyat artışlarının vatandaşlara ek yük getireceği gerekçesiyle onaylamadığını belirten Bakanlık, yazılı açıklamasında, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin uyguladığı tarifeye karşı İzmir Valiliği’nin de mahkemeye itirazda bulunduğunu açıklandı. Açıklamada “Ticaret Bakanlığı zam talebini onayladı” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.