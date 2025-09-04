Ankara Üniversitesi, 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında Didim ÖRSEM Tesisleri’nde, küresel vizyonunu güçlendirmek, bilimsel üretim kapasitesini artırmak ve akademik iş birliklerini geliştirmek amacıyla üç önemli etkinliğe ev sahipliği yapıyor.ANKARA (İGFA) - Küresel stratejilerin ele alındığı Arama Bulma Konferansı, araştırmacıların yayın performansını destekleyen Bilimsel Makale Yazım Kampı ve akademisyenlerin proje geliştirme yetkinliğini güçlendiren TÜBİTAK Proje Yazım Kampı ile Ankara Üniversitesi, geleceğe yönelik yol haritasını somut adımlarla oluşturuyor.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Arama Bulma Konferansı – Küresel Stratejiler ve Yol Haritası” (ReflectionandResolution Conference – Global StrategiesandRoadmap), Çek Cumhuriyeti, İtalya, Almanya, Polonya, Norveç, Kanada ve ABD’den 10 uluslararası danışmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Üniversitenin farklı fakültelerinden akademisyenler ve temsilci öğrencilerin de yer aldığı toplam 50 katılımcı, 12 saatlik yoğun çalışma programında üniversitenin geleceğini şekillendiren dört temel eksen üzerine odaklandı: Araştırma, Eğitim, Toplumsal Katkı ve Uluslararasılaşma.

Bu kapsamda; uluslararası yayın ve atıf kapasitesinin artırılması, çift diploma programlarıyla küresel kampüs hedefi, girişimcilik modelleriyle toplumsal katkı sağlanması ve dünya üniversite sıralamalarında yükselme yolunda somut adımlar belirlendi.

Ankara Üniversitesi koordinasyonunda düzenlenen Bilimsel Makale Yazım Kampı, 48 akademisyenin katılımıyla gerçekleşiyor.

Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarından katılımcıların yer aldığı kamp, uluslararası yayın standartlarına uyum ve disiplinler arası etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor. Çalışmaların sonunda, yüksek etki değerine sahip dergilerde 50 bilimsel makale yayımlanması hedefleniyor.

Etkinliklerin bir diğer ayağını oluşturan TÜBİTAK ve AB Proje Yazım Kampı, farklı disiplinlerden 25 akademisyeni bir araya getiriyor. Katılımcılar, proje geliştirme ve yazım süreçlerinde uzmanlıklarını derinleştirirken, disiplinler arası iş birliği de güçleniyor.Küresel liderlik yolunda somut adımlar da atılıyor.