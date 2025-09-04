Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi desteğiyle Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. Öğrenci Yaz Eğitim Kampı’nda ziraat mühendisliği bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Efes Selçuk Belediyesi ile Ziraat Mühendisleri Odası ile imzalanan protokol kapsamında Toprak Okulu’nda birçok eğitim düzenlediklerini belirterek Pamucak Kamp Alanı’nda düzenlenen Yaz Eğitim Kampı’nda geleceğin ziraat mühendislerini ağırlayan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür etti.

Pamucak Kamp Alanını 2019 yılından itibaren üniversite öğrencilerine açmaya karar verdiklerini belirten Başkan Sengel; “Türkiye’nin her yerinden gençlerin burada kamp yapmalarını ve Efes Selçuk’a da vakıf olmalarını istedik” dedi.

Farklı üniversitelerde öğrenim gören ziraat mühendisliği bölümü öğrencilerine Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü anlatan Başkan Sengel; “Efes Tarlası Yaşam Köyü, ilhamını Köy Enstitülerinden alan bir Cumhuriyet Projesidir. Her zaman o eğitim sistemi ile yetişmiş olan öğretmenlerin Türkiye’nin aydınlatılmasında büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda hem Hasan Ali Yücel için hem de İsmail Hakkı Tonguç’un özverileriyle oluşan ruhun devam etmesini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları, verimli, modern, uygulamalı tarım merkezleri kurmak gereklidir” sözünden feyz alarak, Cumhuriyet Köyleri Projesi dahilinde bir şey yapmayı düşündük” dedi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün sağlıklı ve doğru tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ve aile tarımının güçlenmesi amacıyla hayata geçen bir proje olduğunu belirten Başkan Sengel; “Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün içerisine bir Toprak Okulu, Tohum Merkezi, Köy Enstitüleri Anı Odası, plantasyon alanları ve seramızın olduğu bir alan oluşturduk. Amacımız topraktan yetişenlerin bire bir üreticiden tüketiciye ulaştırıldığı, hiçbir aracının olmadığı, bu işin katma değerinin üreticide kaldığı bir üretim modelini hayata geçirmekti. Geleneksel yöntemlerle üretimi geliştirirken aile tarımına dönüşü hedefledik. Bu süreçte de Ziraat Mühendisleri Odası ile düzenlediğimiz eğitimlerle yeni üreticilere yeni kapılar açmaya devam ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ SİZLERİN ELİNDE

Konuşmasında bir kez daha adalete vurgu yapan Başkan Sengel; “Bizim için bu dönemler zor dönemler. İstanbul İl Başkanlığımızın ve bütün yöneticilerimizin görevden alındığını, delegelerin delegeliğinin düştüğünü öğreniyorsunuz. Dün adli yılın açılışı idi. Hukukun üstünlüğünün her meslek erbabı, her vatandaş, her pozisyonda olan yurttaş için kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yeni adli yılın başında mesleğimden feyz alarak söyleyebilirim ki; adalet hepimiz için çok kıymetli, eşitlik hepimiz için zaruri. Ve her şeyden önce özgürlüklerimizi var olacak geleceklere taşımak zorundayız. Hangi ideolojiye sahip çıktığınız önemli değil ama Türkiye’nin geleceği sizlerin elinde” dedi.