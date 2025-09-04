Ticaret Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde 81 ilde 5.050 markette 722.528 ürünü denetledi. 4.816 ihlal tespit edilerek 15,2 milyon TL ceza kesildi, 990 firma hakkında haksız fiyat artışı işlemi başlatıldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla hız kazanan kırtasiye alışverişleri öncesi, 29 Ağustos-2 Eylül 2025 tarihlerinde 81 ilde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yürütülen denetimlerde, 5 bin 50 markette 722 bin 528 ürün kontrol edildi.

Toplam 4 bin 816 ihlal tespit edilerek 15 milyon 241 bin 124 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 990 firma hakkında haksız fiyat artışı işlemi başlatıldı.

EN YOĞUN DENETİM İSTANBUL, ANKARA VE ANTALYA’DA

En fazla işletme denetimi İstanbul’da (1.414), Ankara’da (635) ve Antalya’da (320) yapıldı. Ürün denetiminde ise Ankara 332.104, İstanbul 216.848 ve Antalya 31.280 ürünle öne çıktı.

En yüksek ihlal İstanbul’da (2.174), Ankara’da (1.820) ve İzmir’de (65) tespit edildi.

Cezai işlem tutarları İstanbul’da 6,8 milyon TL, Ankara’da 5,7 milyon TL ve İzmir’de 205 bin TL olarak gerçekleşti.

Haksız fiyat artışı işlemi başlatılan firma sayılarında Ankara (531), İstanbul (155) ve İzmir (45) ilk sıralarda yer aldı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetimlere kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bakanlık, özellikle eğitim dönemi gibi yoğun alışveriş süreçlerinde haksız fiyat artışlarına karşı sıkı takip yürüteceğini duyurdu.