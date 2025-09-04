Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, bu yılın ilk etkinliği 2-5 Eylül tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirildi. Eğitim faaliyeti, Bursa’daki tüm resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenleri kapsayacak şekilde planlandı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitim programlarında, 98 formatör öğretmen tarafından yürütülen çalışmalarla il genelinde 134 okulda eğitim açıldı.

Program kapsamında, resmi ve özel okullarda görev yapan 7 bin 934 öğretmen, yeni öğretim programı hakkında kapsamlı bilgilendirme ve uygulamalı eğitimlerle bir araya geldi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, ahlaki değerleri önceleyen, eleştirel düşünebilen ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Model, Türkçenin zenginliğinin korunması, millî, manevi ve kültürel değerlerin öğrencilere aktarılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması konularına özel önem veriliyor.

Öğrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyen esnek ve özgür bir öğrenme ortamı sunan model, öğrenci merkezli ve beceri temelli yapısıyla çağın gerekliliklerine uygun bir eğitim anlayışı benimsendi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, yürütülen bu çalışmalarla öğretmenlerin yeni müfredata uyum sürecini destekleyerek öğrencilerin en kaliteli eğitimi alabilmesi için güçlü bir zemin hazırladı.

Bu önemli eğitim programında hedeflenen 13 bin 550 öğretmene ulaşılmak, Bursa eğitim camiasının yenilikçi adımlarla geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamak ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun yereldeki en somut örneklerinden birini oluşturmak amaçlanıyor.