Ticaret Bakanlığı müfettişlerince 2024 yılında yapılan denetimler sonucunda 91,6 milyar TL vergi/idari para cezası uygulandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı boyunca yaptığı teftiş, inceleme ve denetim çalışmalarında toplam 91,6 milyar lira idari para cezası ve kamu alacağı tahakkuk ettirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın hızlı ve etkin ticaret anlayışı doğrultusunda 2024 yılında denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürğü kaydedildi.

Gümrük işlemlerinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle düzenlenen bin 562 rapor sonucunda, 4,6 milyar lira vergi tahakkuku ve 82,1 milyar lira idari para cezası uygulanırken, toplamda 86,7 milyar lira kamu alacağı tahakkuk ettirildiğini duyuran Bakanlık, sonradan kontrol denetimleri kapsamında da 17 sektörde faaliyet gösteren 200 firmanın planlı, 50 firmanın ise plan dışı denetimlere tabi tutulduğu belirtildi.

Toplam 250 firmanın gümrük işlemlerinin denetlendiğini, çalışmalar sonucunda 399,5 milyon lira vergi tahakkuku ve 1,1 milyar lira idari para cezası uygulanmış, toplamda 1,5 milyar lira kamu alacağı tahakkuk ettirildiğinin altı çizilen açıklamada, fahiş fiyat denetimlerine de 112,8 milyon lira idari para cezası kesildiği, bununla birlikte finansal kuruluşlar, mesafeli satışlar, devre tatil, ön ödemeli konut ve paket tur gibi alanlarda yapılan denetimlerde, tüketici mağduriyetine neden olan uygulamalar nedeniyle 3,5 milyar lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında da haksız kazanç sağlayan ve kamu zararına neden olan firmaların tespit edilerek vergide adalet sağlanmaya devam edileceğinin altını çizdi.