Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye eri kadroları için yaptığı yazılı ve uygulama sınav sonuçları açıklandı. Başvuru yapan 480 aday arasından 96 aday, itfaiye eri olmaya hak kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, gücüne güç katmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, boş bulunan itfaiye eri kadrolarına 96 personel alımı gerçekleştiriyor. Başvuru yapan 480 aday, itfaiye eri olabilmek için ilk olarak yazılı sınava tabi tutulmuş, ardından İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleşen uygulamalı sınavda birçok parkurda yeterlilik testinden geçmişti. “Yetenek ve Fiziksel Dayanıklılık” ile “Araç Kullanımı Değerlendirme” parkurlarında uygulamalı sınava giren ve gösterdikleri performansa göre not alan adaylar arasında başarılı olan 96 kişi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne itfaiye eri olarak istihdam edilmeye hak kazandı.

BAŞVURU VE ATAMA İŞLEMLERİ

Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Atanmaya hak kazanan asil adayların, aşağıda belirtilen dilekçe ve ekindeki belgeleri, 14 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar 08.30-17.30 saatleri arasında Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:80 41040 İzmit / Kocaeli adresinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca ilan edilen süre içerisinde belgelerini teslim eden adayların güvenlik soruşturması yapılarak atama işlemleri yapılacaktır. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyen veya güvenlik soruşturması uygun olmayan adayların ataması yapılmayacaktır. Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

TALEP EDİLEN BELGELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde itfaiye eri olmaya hak kazanan adayların, kendilerinden talep edilen belgeleri 14 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na teslim etmesi gerekiyor. “Atama talep dilekçesi”, “Atama ve taahhüt formu”, Devlet Hastanesi veya Üniversite Hastanelerinden alınmış “İtfaiye Eri olarak görev yapmasında sakınca bulunmamaktadır” ibareli sağlık kurulu raporu ve “Erkek adaylar için askerlik durum belgesi” talep edilen belgeler olarak belirtildi.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Öte yandan adaylar sınav sonuçlarına itiraz edebilecek. Buna göre Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/G maddesi uyarınca sınav sonuçlarına itirazda bulunacak adayların ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:80 41040 İzmit / Kocaeli adresinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Evrak Kayıt Birimine yazılı olarak başvurması gerekiyor. İtirazlar sınav kurulu tarafından 7 gün içerisinde değerlendirilecek ve itirazda bulunan adaylara yazılı olarak bilgi verilecek.