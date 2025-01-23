Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan ayı öncesi gıda ve perakende ticaret sektörlerinde alınacak tedbirlere ilişkin, sektör temsilcileri ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen 'Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'na, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul, Ankara ve İzmir Ticaret Borsaları başkanları, perakende, yumurta, gıda ve ihtiyaç maddeleri, kırmızı et, kanatlı hayvancılık, un, makarna, yağ, süt, ambalajlı su, toptancı halleri ile bakliyat sektörlerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda yaklaşan ramazan ayı öncesinde vatandaşların başta temel gıda ürünlerine erişiminde herhangi bir sorun ile karşılaşmaması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü.

Bakanlar tarafından, ramazan ayı öncesinde ve yıl boyunca gıda arzının sağlanması ve gıda fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla alınacak tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, yılın tamamında enflasyon ile mücadele konusunda hükümetin kararlılığı teyit edildi.

TEDBİRLERİ TİTİZLİKLE UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Toplantıda, hükümetin enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı bir kez daha teyit edildi. Ticaret, Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının, gıda piyasalarında adil, rekabetçi ve şeffaf bir ticaret ortamı sağlama hedefi doğrultusunda, tüm gerekli tedbirleri titizlikle uygulamaya devam edeceği ifade edildi.